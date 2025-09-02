ضمنی الیکشن پی پی 73:کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 73 میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل شروع ہو گیا، شیڈول کے مطابق پہلے روز 15امیدواروں نے ریٹرننگ آفیسر کے آفس سے کاغذات نامزدگی حاصل کئے۔۔۔
کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں مہر محسن آرائیں، میاں سلطان رانجھا،اویس مڈھیانہ، ربنواز رانجھا، راو قیوم سمیت دیگر شامل ہیں جبکہ یہ عمل 3ستمبر تک جاری رہے گا، 8ستمبر کو سکروٹنی اور15ستمبر کو حتمی فہرست جاری ہو گی ،اور حلقہ پی پی 73میں 5 اکتوبر کو الیکشن ہو گا صوبائی اسمبلی کی یہ نشست پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ انصر ہرل کو عدالت سے 10سال کی سزا ہونے پر خالی ہوئی تھی ،جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث الیکشن شیڈول میں تبدیلی متوقع ہے جس کیلئے الیکشن کمیشن نے تحرک شروع کر دیا ہے ۔