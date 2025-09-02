صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کو بتانا پڑیگا اربوں ڈالر کہاں خرچ ہوئے ،میاں محمد عمران

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سینئر نائب صدر سرگودھا چیمبر آف کامرس میاں محمد عمران نے کہا کہ بدقسمت ملک میں قرض لیکر عیاشیاں اشرافیہ کرے اور ان قرضوں کو مزدوری کرنیوالے مزدور اتاریں یہ ناانصافیاں اب نہیں چلیں گی حکومت کو بتانا پڑیگا کہ۔۔۔

 یہ اربوں ڈالر کہاں خرچ ہوئے اس سے عوام کو ہسپتالوں میں کیا سہولتیں دی گئیں تعلیم کیلئے کیا اقدامات اٹھائے گئے۔ سڑکوں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سیوریج کے نظام کی بہتری کیلئے کتنی رقم خرچ ہوئی پوری قوم کو اٹھ کر اپنے دیئے گئے ٹیکسوں کا حساب لینا پڑیگا ناصر محمود سہگل نے کہا کہ ا ب ایسا نہیں ہوگا کہ اربوں روپے کے ٹیکس ہڑپ کرلئے جائیں۔

 

