برساتی نالوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ کی نگرانی میں تحصیل عیسیٰ خیل کے برساتی نالوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔
متاثرہ مکینوں کو ونجاری اور گلہ خیل میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں ناشتہ اور دو وقت کھانے کی فراہمی جاری ہے ، جبکہ عارضی طور پر منتقل کیے گئے 60 افراد کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے ۔ضلعی انتظامیہ ڈی واٹرنگ سیٹس کے ذریعے متاثرہ گھروں سے پانی کی نکاسی اور کیچڑ ہٹانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے ۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ رہائشیوں کی گھروں کی صفائی اور بحالی میں بھرپور مدد کر رہا ہے ۔محکمہ آبپاشی نالہ بڑوچ کے حفاظتی بند کی مرمت کا کام کر رہا ہے تاکہ جنتی والہ اور ملحقہ آبادیوں کو محفوظ رکھا جا سکے ۔ریسکیو 1122 نے 62 افراد، 13 مویشیوں اور قیمتی سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ تمام متعلقہ محکموں کی ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم عمل ہیں۔