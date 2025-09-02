یورپ پلٹ شہری کیساتھ 1کروڑ روپے کا فراڈ،دھمکیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یورپ پلٹ شہری سے ایک کروڑ روپے کا فراڈ، ملزمان کی جانب سے دھمکیاں، مقامی پولیس کاروائی سے گریزاں کرنے لگی ، عزیز پارک کے رہائشی متاثرہ خاور عباس نے۔۔۔
روزنامہ دنیا کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے بتایا کہ خادم حسین، صائقہ بی بی ، ابتسام احمداور شعیب وغیرہ نے ایک گینگ بنا رکھا ہے جو کہ جعلی اورفرضی کمپنیاں رجسٹرڈ کروا کر لوگوں کو سرمایہ کار کے سہانے خواب دکھا کر لوٹتے ہیں، انہوں نے مجھ سے بھی ایک کروڑ روپے کاروبار میں لگانے کیلئے وصول کئے ،بعدازاں رقم خورد بردکر کے واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس پر تھانہ کینٹ میں مقدمہ درج ہوا مگر ملزمان کو موقع پر پکڑوانے کے باوجود چھوڑ دیا گیا،ملزمان کے منشیات کی سمگلنگ سمیت دیگر غیر قانونی دھندوں کے بارے میں ثبوت دینے کے باوجود مقامی پولیس افسران بالا کی غلط رہنمائی کر کے ذلیل و خوار کر رہی ہے جبکہ ملزمان اسلحہ کے زور پر متعدد مرتبہ راستہ میں روک کر قتل اور بچوں کے اغواء کی دھمکیاں دے چکے ہیں جس کی الگ سے درخواستیں دیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ، ، متاثرہ شخص نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔