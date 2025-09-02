سطح کے سیرت کوئز مقابلے میں طالبہ عائشہ صدیقہ کی پہلی پوزیشن
شاہ پور صدر (نامہ نگار)ضلعی سطح کے سیرت کوئز کے سلسلے میں سرگودھا میں منعقدہ مقابلے میں مختلف تعلیمی اداروں کی طالبات نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ حصہ لیا۔
تمام شرکاء نے حضور اکرم ﷺ کی سیرتِ طیبہ سے متعلق اپنے علم کا شاندار مظاہرہ کیا۔اس مقابلے میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار ویمن شاہ پور صدر، سرگودھا کی طالبہ عائشہ صدیقہ نے اپنی بہترین تیاری، فہم اور اعتماد کی بدولت تمام حریفوں کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پرنسپل طاہرہ یاسمین نے اس کامیابی کو نہ صرف عائشہ صدیقہ کے والدین کے لیے باعثِ فخر قرار دیا بلکہ اسے ادارے اور علاقے کے لیے بھی ایک عظیم اعزاز قرار دیا۔