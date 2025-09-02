پاکستانی ٹیم کی چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں شاندار کارکردگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان باکسنگ ٹیم نے 15 سے 30 اگست تک چین میں منعقد ہونے والے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہر ہ کیا۔۔۔
ایونٹ میں 26 ممالک کی 34 ٹیمیں شامل تھیں، جو پاکستانی باکسرز کو عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی تھیں،ایونٹ میں مس عائشہ ممتاز نے چاندی کا تمغہ،مس ماریہ رندنے کانسی کا تمغہ، مس ملائکہ زاہد کانسی کا تمغہ ،قدرت اﷲ(ڈیبیو) نے نسی کا تمغہ حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا۔