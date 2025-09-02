صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمانی سیکرٹری کی آصف حیات میکن کے ہمراہ تاجر جمیل الرحمن ڈی ایس پی سے ملاقات

  • سرگودھا
پارلیمانی سیکرٹری کی آصف حیات میکن کے ہمراہ تاجر جمیل الرحمن ڈی ایس پی سے ملاقات

شاہ پور صدر (نامہ نگار)جرائم پیشہ عناصر کا قلع قمع ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران شاہ پور سٹی جنید الرحمٰن سے ہونے والی ڈکیتی کی رقم برآمد کرائی جائے گی۔

یہ بات پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے کوارڈی نیٹر پی پی 80 سردار آصف حیات میکن کے ہمراہ گھی/چینی کے معروف ڈیلر جمیل الرحمٰن سے ملاقات کے دوران کہی۔ عاصم شیر میکَن نے ڈی ایس پی شاہ پور چوہدری ارشد گوندل سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے بتایا کہ پولیس جدید طریقے استعمال کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دریائوں کا راستہ روکا تو تباہی مقدر بنے گی :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم شروع

گورنر پنجاب سے ن لیگ کے رہنما الحاج امجد فاروق کی ملاقات

عین احمد چٹھہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ، راشن تقسیم

بریگیڈیئرمنصور صادق کا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ

گجرات :ڈی پی او نے تمام ایس ایچ اوزکے تبادلے کر دئیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس