پارلیمانی سیکرٹری کی آصف حیات میکن کے ہمراہ تاجر جمیل الرحمن ڈی ایس پی سے ملاقات
شاہ پور صدر (نامہ نگار)جرائم پیشہ عناصر کا قلع قمع ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران شاہ پور سٹی جنید الرحمٰن سے ہونے والی ڈکیتی کی رقم برآمد کرائی جائے گی۔
یہ بات پارلیمانی سیکرٹری لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن نے کوارڈی نیٹر پی پی 80 سردار آصف حیات میکن کے ہمراہ گھی/چینی کے معروف ڈیلر جمیل الرحمٰن سے ملاقات کے دوران کہی۔ عاصم شیر میکَن نے ڈی ایس پی شاہ پور چوہدری ارشد گوندل سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے بتایا کہ پولیس جدید طریقے استعمال کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے ۔