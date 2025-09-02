صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صارفین کو کم پٹرولیم مصنوعات کی فراہمی ناقابل برداشت:اے سی

  • سرگودھا
صارفین کو کم پٹرولیم مصنوعات کی فراہمی ناقابل برداشت:اے سی

کلورکوٹ (نامہ نگار )پٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر ملک اعجاز احمد نے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم سے خصوصی ملاقات کی، جس میں تحصیل بھر میں پٹرول پمپوں پر ناپ تول کے نظام پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔۔۔

 اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے بتایا کہ حالیہ چیکنگ کے دوران صرف ایک پٹرول پمپ کے علاوہ باقی تمام پمپوں پر پیمانہ کم پایا گیا، جو صارفین کے ساتھ ناانصافی اور قانون کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عمل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے پمپ مالکان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، پٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر ملک اعجاز احمد نے کہا کہ پیمانہ کم کرنا سراسر بددیانتی ہے اور اس سے صارفین کو براہِ راست نقصان پہنچتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی پمپ مالکان کو اس حوالے سے خبردار کر چکے ہیں اور آج ایک بار پھر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جس پمپ پر پیمانہ کم پایا گیا، وہ کسی رعایت یا سفارش کے مستحق نہیں ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس