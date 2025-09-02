صارفین کو کم پٹرولیم مصنوعات کی فراہمی ناقابل برداشت:اے سی
کلورکوٹ (نامہ نگار )پٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر ملک اعجاز احمد نے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم سے خصوصی ملاقات کی، جس میں تحصیل بھر میں پٹرول پمپوں پر ناپ تول کے نظام پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔۔۔
اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عارف انجم نے بتایا کہ حالیہ چیکنگ کے دوران صرف ایک پٹرول پمپ کے علاوہ باقی تمام پمپوں پر پیمانہ کم پایا گیا، جو صارفین کے ساتھ ناانصافی اور قانون کی خلاف ورزی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عمل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے پمپ مالکان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، پٹرولیم ایسوسی ایشن کے صدر ملک اعجاز احمد نے کہا کہ پیمانہ کم کرنا سراسر بددیانتی ہے اور اس سے صارفین کو براہِ راست نقصان پہنچتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں بھی پمپ مالکان کو اس حوالے سے خبردار کر چکے ہیں اور آج ایک بار پھر واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جس پمپ پر پیمانہ کم پایا گیا، وہ کسی رعایت یا سفارش کے مستحق نہیں ہوگا۔