سیلاب زدگان کیلئے ریلیف کیمپوں میں چاول،پانی ،مویشیوں کا چارہ فراہم
بھیرہ(نامہ نگار)دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے کوٹ مومن کے علاقے میں متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر کی ہدایت پر تحصیلدار بھیرہ رانا قمر عباس ریلیف سرگرمیوں میں متحرک ہیں۔
ریلیف کیمپوں میں پناہ لینے والے متاثرین میں گزشتہ روز 1150 ڈبے چاول اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں جبکہ مویشیوں کے لیے 2500 کلوگرام چارہ بھی فراہم کیا گیا۔ رانا قمر عباس نے فلڈ ریلیف کیمپوں میں قائم میڈیکل کیمپ کا معائنہ کیا اور مویشیوں کی ویکسین سمیت دیگر ادویات کے اسٹاک کو چیک کیا۔انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ متاثرین کی امداد میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے اور ریلیف کے تمام مراحل شفاف اور مؤثر انداز میں مکمل کیے جائیں گے۔