ضلع میانوالی میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع میانوالی میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کے ٹراما سنٹر میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں فیتہ کاٹ کر چار روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔
ڈپٹی کمشنر نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا اور بچوں کی انگلیوں پر ان مٹ سیاہی کے نشان بھی لگائے ۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے توسط سے والدین سے اپیل کی کہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے مکمل تعاون کریں اور پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران تحصیل عیسیٰ خیل اور میانوالی میں تقریباً ڈھائی لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے ، جس کے لیے محکمہ صحت کی 943 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔افتتاحی تقریب میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں کاشف علی، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر امیر احمد خان سمیت محکمہ صحت کے افسران اور مقامی کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔