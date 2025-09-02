عوام بھی جرائم پیشہ افراد پر کڑی نظر رکھیں،ڈی پی او
قائد آباد(نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے جناح پارک میں منعقدہ کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو یکساں انصاف کی فراہمی عملی طور پر یقینی بنانا ہے۔۔۔
ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ انصاف ہر دہلیز پر مہیا ہو ، کسی بھی سائل سے کسی قسم کی زیادتی ، پولیس کی عدم توجہ برداشت نہیں ہوگی ، منعقدہ کھلی کچہری میں ڈی ایس پی سرکل خطیب الرحمن ودیگر افسروں و اہلکاروں نے شرکت کی ،انہوں نے کہاکہ پولیس علاقہ کے لوگوں کے جان ومال کے تحفظ کے لئے رات دن ڈیوٹی کے فرائص انجام دینے کے کوشاں ہے ، عوام کابھی فرض ہے کہ جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھیں اور پولیس کو فوری طور پر نشاہدہی کریں تاکہ پولیس ایسے افراد کو جلد حراست میں لے سکیں ، انہوں نے کہاکہ والدین اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں تاکہ وہ منشیات اور شیشہ پینے کے دھندہ میں ملوث نہ ہو سکیں۔