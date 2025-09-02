مویشی پال حضرات کو سہولیات فراہم کی جائیں گی،ڈی سی
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لائیوسٹاک کے شعبے کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات بروئے کار لا رہی ہیں۔
مویشی پال حضرات کو لائیوسٹاک کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے محکمہ لائیوسٹاک کے افسران سے ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقدہ بریفنگ سیشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر مطیع السلام نے ڈپٹی کمشنر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لائیوسٹاک انٹرن شپ پروگرام، لائیوسٹاک کارڈ، ویٹرنری ہسپتالوں میں جانوروں کے علاج معالجے کی سہولیات، بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسی نیشن مہم، موبائل ویٹرنری ڈسپنسریوں، مال شماری، ضلعی تشخیصی لیبارٹری، سہولت سنٹر اور محکمہ لائیوسٹاک کے دیگر پروگراموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ لائیوسٹاک کے افسران کو ہدایت کی کہ حکومتی وژن کے مطابق مویشی پال افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ملک میں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ یقینی بنایا جا سکے ۔اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک میانوالی ملک عرفان اکمل گھنجیرہ، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک تحصیل پپلاں ڈاکٹر مستقیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیوسٹاک تحصیل میانوالی ڈاکٹر صابر حسین نے بھی شرکت کی۔