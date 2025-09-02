صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

  • سرگودھا
جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیریں گل کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 12 ربیع الاول کے موقع پر برآمد ہونے والے میلاد النبی ؐکے جلوسوں کے منتظمین سمیت تمام متعلقہ محکموں کے نمائندے شریک ہوئے۔

اجلاس کا مقصد 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے دوران امن و امان، سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کو حتمی شکل دینا تھا۔ اجلاس میں جلوسوں کے تمام روٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور جلوسوں کے دوران ٹریفک کی روانی، سیکیورٹی پلان، صفائی کے انتظامات، بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور دیگر سہولیات کے حوالے سے محکموں کو ہدایات جاری کی گئیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس