جشن عیدمیلاد النبی ؐ،اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیریں گل کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 12 ربیع الاول کے موقع پر برآمد ہونے والے میلاد النبی ؐکے جلوسوں کے منتظمین سمیت تمام متعلقہ محکموں کے نمائندے شریک ہوئے۔
اجلاس کا مقصد 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے دوران امن و امان، سیکیورٹی اور انتظامی اقدامات کو حتمی شکل دینا تھا۔ اجلاس میں جلوسوں کے تمام روٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور جلوسوں کے دوران ٹریفک کی روانی، سیکیورٹی پلان، صفائی کے انتظامات، بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور دیگر سہولیات کے حوالے سے محکموں کو ہدایات جاری کی گئیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔