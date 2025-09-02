امن و امان خراب کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائیگی،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان اور ریجنل پولیس آفیسر شہزاد آصف خان کی زیر صدارت کمشنر آفس کانفرنس ہال میں 12 ربیع الاول کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر، ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عبدالستار خان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان، ایکسیئن فیسکو ڈویڑن خوشاب، سی ای او ضلع کونسل جوہرآباد، سی ای او میونسپل کمیٹی جوہرآباد، ممبران امن کمیٹی، مرکزی جامع مسجد خوشاب کے منتظمین سمیت تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء کرام شریک ہوئے ۔کمشنر جہانزیب اعوان اور آر پی او شہزاد آصف خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیارے نبی کریم ؐ کے نام پر ہماری جان بھی قربان ہے ۔ اسلام ہمیں بھائی چارے ، برداشت اور امن کا درس دیتا ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ 12ربیع الاول کے موقع پر امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر آپس میں تعاون جاری رکھیں۔اجلاس میں شریک علماء کرام نے ضلعی انتظامیہ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کی طرح 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیا جائے گا۔ کمشنر اور آر پی او نے شرکاء سے اپیل کی کہ جلوس کے دوران کسی بھی مشکوک شخص یا سرگرمی کی فوری اطلاع ضلعی کنٹرول روم یا ہیلپ لائن 15 پر دی جائے ۔ کمشنر نے واضح کیا کہ ضلع کے امن و امان کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔