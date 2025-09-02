صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

  • سرگودھا
کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ضلعی انتظامیہ کا نان اسٹاپ ریسکیو اور ریلیف آپریشن ساتویں روز بھی بھرپور انداز میں جاری رہا،پانی کم ہونے والے علاقوں میں بحالی کے اقدامات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔۔۔

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم خود مسلسل سات دن سے متاثرہ علاقوں میں موجود رہ کر آپریشن کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دو ہزار سے زائد افسران اور اہلکار دن رات ریسکیو و ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد کو خوراک، صاف پانی اور دیگر ضروریاتِ زندگی کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے ، جبکہ ریلیف کیمپوں میں متاثرین کی سہولت اور تحفظ کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ پانی کم ہونے والے علاقوں میں بحالی کے اقدامات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، انتظامیہ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ مویشیوں کے لیے چارے کی فراہمی اور متاثرہ افراد کے لیے ویکسینیشن کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پٹاخوں کے گودام کی منتقلی کیلئے جاں بحق نوجوان کی والدہ عدالت پہنچ گئی

گورنر ہاؤس میں جشن میلاد النبیؐ کی محافل جاری

کے الیکٹرک نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ، منعم ظفر خان

گلشن اقبال میں پارک کی جگہ قبضہ مافیا سے بچالی گئی

سیپرا فعال،سرمایہ کاروں کو سپورٹ ملے گی،ناصر حسین شاہ

انٹر آرٹس پرائیویٹ کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس