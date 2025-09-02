کئی علاقوں میں پانی اتر گیا،بحالی کے اقدامات کا آغاز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ضلعی انتظامیہ کا نان اسٹاپ ریسکیو اور ریلیف آپریشن ساتویں روز بھی بھرپور انداز میں جاری رہا،پانی کم ہونے والے علاقوں میں بحالی کے اقدامات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم خود مسلسل سات دن سے متاثرہ علاقوں میں موجود رہ کر آپریشن کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ دو ہزار سے زائد افسران اور اہلکار دن رات ریسکیو و ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد کو خوراک، صاف پانی اور دیگر ضروریاتِ زندگی کی فراہمی بلا تعطل جاری ہے ، جبکہ ریلیف کیمپوں میں متاثرین کی سہولت اور تحفظ کے لیے سیکورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم نے کہا کہ پانی کم ہونے والے علاقوں میں بحالی کے اقدامات کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور ضلعی انتظامیہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، انتظامیہ ہر متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ مویشیوں کے لیے چارے کی فراہمی اور متاثرہ افراد کے لیے ویکسینیشن کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔