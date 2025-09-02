سیلاب : ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ، محکمہ صحت ہائی الرٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت نے سیلابی صورتحال میں ڈینگی مچھر کی ممکنہ افزائش کے خدشہ کے پیش نظر انتظامیہ سے روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی رپورٹ ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کوہائی الرٹ رہنے اور ہسپتالوں میں ڈینگی کیلئے وارڈز مختص کرنے کیلئے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔۔۔
ذرائع کے مطابق حالیہ بارشوں اورسیلابی صورتحال سے ڈینگی کی افزائش میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے ، جبکہ پنجاب کے متعدد مقامات سے ڈینگی لاروے کی نشاندہی بھی ہوئی ہے ، جس پر حکومت نے ایگری کلچر،اوقاف، سول ڈیفنس، ایکسائز، جنگلات ہیلتھ، انہار، لائیوسٹاک، ضلع کونسل، ایجوکیشن، لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ،پی ایچ اے ، بہبود آبادی، سوشل ویلفیئر، میونسپل کارپوریشن ،دیگر بلدیاتی اداروں ،محکمہ تحفظ ماحولیات اور محکمہ صحت سمیت 19محکموں کے ضلعی سربراہان کو ٹائر شاپس نرسریوں اور جنکی یارڈز میں ڈینگی لاروے کی افزائش کا سبب بننے والے عناصر کی بیخ کنی کیلئے بھر پور کارروائی کر کے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی ہے بوقت ضرورت محکمہ صحت کی مشاورت سے بلدیاتی اداروں کو ان علاقوں میں سپرے کروایا جائے ۔