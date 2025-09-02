حکومت کا سرکاری محکموں اور اداروں کی گرانٹس ، فنڈز پرکٹ لگانے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ہونے والی شدید بارشوں سے ہونے والے فصلوں باغات اور جانوروں سڑکات کے ہونے والے نقصانات کے ازلہ کے لئے سرکاری محکموں اور اداروں کو جاری کئے جانے والے فنڈز اور گرانٹس میں کٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔
سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا کو دیئے جانے والی گرانٹ پر کٹ لگا دیا ،ذرائع کے مطابق حکومت نے میونسپل کارپوریشن سرگودھا کی حدود کے لیے 9کروڑ90لاکھ کی گرانٹ جاری کی ہے جو گزشتہ گرانٹ سے نصف سے بھی کم ہے گرانٹ میں کٹوتی ہونے سے ٹھیکیدارکو ادائیگی میں دشواری پیش آرہی ہے جس سے عملہ کو تنخواہیں بھی بروقت نہیں مل رہیں ،سالڈ ویسٹ کمپنی کو اپنے صفائی ٹیکس کی وصولی ترجیح بنیادوں پر شروع کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ہونے والے شارٹ فال کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اور دوسرے مرحلے کے معاملات کو ریگولرائزڈ کیا جا سکے ، ذرائع کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب سے دیگر نقصانات کے ساتھ سڑکات اور بنیادی انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوئی ہیں ،جن کی بحالی کے لیے اربوں کے فنڈ درکار ہے ،اگر چہ اس حوالے سے ابھی تک باضابطہ طور پر تخمینہ جات کا اندازہ نہیں لگ سکا، جس میں سیلابی صورتحال کے بعد لگ بھگ ایک ماہ لگ سکتا ہے تاہم حکومت کی جانب سے محکموں کی گرانٹس میں کٹ لگانے کیلئے ابھی سے اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں،جس پر متعلقہ محکموں میں بے چینی پائی جا رہی ہے ۔