جاوید علی ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات
قائد آباد( نمائندہ دنیا) چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو فیصل آباد محمد عامر نے جاوید علی کو ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات کردیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کرکام شروع کردیا ہے قبل ازیں وہ نور پور تھل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے
