صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاوید علی ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات

  • سرگودھا
جاوید علی ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات

قائد آباد( نمائندہ دنیا) چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو فیصل آباد محمد عامر نے جاوید علی کو ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات کردیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کرکام شروع کردیا ہے قبل ازیں وہ نور پور تھل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے

چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو فیصل آباد محمد عامر نے جاوید علی کو ایس ڈی او فیسکو سب ڈویژن قائد آباد تعینات کردیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھال کرکام شروع کردیا ہے قبل ازیں وہ نور پور تھل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر