پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائے ، روزینہ کاظمی

  • سرگودھا
پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائے ، روزینہ کاظمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحصیل صدر پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین روزینہ کاظمی نے کہا کہ وزیر اعلی مریم نواز کی قیاد ت میں ۔۔۔

صوبائی حکومت نے جس طرح مستعدی اور فوری ایکشن کر کےا سیلاب متاثرین کے ریلیف اور آپریشن کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائے اور لوگوں اور ان کے مویشیوں و قیمتی سامان کو بروقت ریسکیو کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتیں کم ہوئیں، وزیر اعلی مریم نواز حقیقی معنوں میں ماں کی طرح فکر مند ہو کر سیلاب متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچانے کیلئے دن رات ایک کر رہی ہیں۔ ،صوبائی حکومت متا ثرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے تک ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی ۔

 

