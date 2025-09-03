صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدہ علاقوں میں تعینات ریلیف اور میڈیکل کا عملہ خوار

  • سرگودھا
سیلاب زدہ علاقوں میں تعینات ریلیف اور میڈیکل کا عملہ خوار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیلاب متاثرہ علاقوں میں ضلعی محکمہ صحت سرگودہا کی جانب سے ریلیف اور میڈیکل سہولت کی فراہمی کیلئے تعینات عملہ بھی رل کر رہ گیا،ذرائع کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 11 فکسڈ میڈیکل کیمپس۔۔۔

، 2 فیلڈ ہسپتال اور 28 موبائل کلینکس قائم کئے گئے ہیں یہ موبائل کلینکس ضلع کی دیگر تحصیلوں سے یہاں عارضی طور پر شفٹ کئے گئے ہیں اورمتذکرہ کیمپس، فیلڈ ہسپتالوں اور موبائل کلینکس پر بھی ضلع کے دوردراز علاقوں سے عملہ یہاں تین شفٹوں میں تعینات کیا گیا ہے جن کے آنے جانے کیلئے کوئی سہولت موجود نہیں، بالخصوص خواتین ملازمین رل کر رہ گئی ہیں،ریلیف کیمپس و فیلڈ ہسپتالوں میں ادویات وسیع سٹاک ظاہر کر کے افسران کے دورے کروا کر زیادہ سے زیا دہ اعداد وشمارظاہر کئے جا رہے ہیں،جبکہ دوروں کے موقع پر بھی کوئی مریض نہیں ہوتا ، دوسری جانب ہیلتھ اتھارٹی حکام کا دعویٰ ہے کہ اب تک 5 ہزار 612 مریضوں کا علاج مکمل کیا جا چکا ہے ۔

 

