شراب ،آئس ،ناجائز اسلحہ برآمد ،13ملزم گرفتارکر لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ شاہ پور سٹی پولیس نے۔۔۔
اکبر سے شراب 20 لٹر،لہن 40 لٹر،تھانہ اربن ایریا پولیس نے شہباز سے آئس 60 گرام،عنصر سے آئس 30 گرام،تھانہ عطاء شہید پولیس نے بلال سے آئس 60گرام،عاقب سے کلاشنکوف، تھانہ کینٹ پولیس نے نوازش سے شراب 20 لٹر،تھانہ میانی پولیس نے مسرت سے پسٹل30بور، تھانہ کوٹمومن پولیس نے وقار سے پسٹل30بور، تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے زاہد سے پسٹل30بور، تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے سجاول سے رائفل، تھانہ میلہ پولیس نے سہیل سے رائفل 44 بور، تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے شعیب سے پسٹل30 بور اور تھانہ کڑانہ پولیس نے اسلم سے پسٹل30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے۔