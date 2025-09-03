سیف سٹی کا باقاعدہ کام شروع ،آر پی او اور ڈی پی او کو بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او محمد صہیب اشرف کے ہمراہ سیف سٹی کا دورہ کیا اور مختلف امور کا جائزہ لیا۔ ایس پی آپریشنز سیف سٹی عامر مشتاق نے بریفنگ دیتے ہوئے۔۔۔
بتایا کہ سیف سٹی نے باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیا ہے جس کے لئے ضلعی کنٹرول روم قائم کر نے ساتھ ساتھ اینٹی ہراسمنٹ سیل بھی سیف سٹی میں منتقل کردیا گیا ہے ،آر پی او نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ نہ صرف پولیس کے روزمرہ امور میں بہتری کے لیے انقلابی تبدیلی لائے گا بلکہ شہریوں کی زندگیوں میں آسانی کا باعث بنے گا۔