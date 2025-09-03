سیلاب: سیوریج اپ گریڈیشن پراجیکٹ کے فنڈز میں تاخیر کا خدشہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں سیوریج نظام کو اپ گریڈکرنے کے لئے 14ارب سے شروع ہونے والا میگا پراجیکٹ مبینہ طور میں فنڈز کی تاخیر کے باعث التواء کا شکار ہونیکا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ۔۔۔
ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودھا میں واسا بنا کر اس میگا پراجیکٹ کی منظوری دی اور اس سلسلہ میں سروے بھی شروع ہو گیاہے حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لئے اربوں کے فنڈ ز ترجیح بنیادوں پر درکار ہیں جس وجہ سے میگا پراجیکٹ کے فنڈ کے تاخیر کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے ۔