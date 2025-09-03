صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب: سیوریج اپ گریڈیشن پراجیکٹ کے فنڈز میں تاخیر کا خدشہ

  • سرگودھا
سیلاب: سیوریج اپ گریڈیشن پراجیکٹ کے فنڈز میں تاخیر کا خدشہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر میں سیوریج نظام کو اپ گریڈکرنے کے لئے 14ارب سے شروع ہونے والا میگا پراجیکٹ مبینہ طور میں فنڈز کی تاخیر کے باعث التواء کا شکار ہونیکا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ۔۔۔

ذرائع کے مطابق حکومت نے سرگودھا میں واسا بنا کر اس میگا پراجیکٹ کی منظوری دی اور اس سلسلہ میں سروے بھی شروع ہو گیاہے حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لئے اربوں کے فنڈ ز ترجیح بنیادوں پر درکار ہیں جس وجہ سے میگا پراجیکٹ کے فنڈ کے تاخیر کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈینگی ایس او پیز خلاف ورزیاں ، آرڈی اے نے 28 عمارتیں سیل کردیں

بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی لائی گئی:آئی جی اسلام آباد

سی سی بی:صفائی ٹیکس 300، پانی بل میں 100فیصد اضافہ

پولیس موبائل خدمت مرکزآج کوری دو لال میں خدمات فراہم کے گا

تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر