سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤکے آگاہی کیمپس قائم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ڈینگی بخار سے بچاؤکے لیے آگاہی کیمپس قائم کر دیے گئے ،ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق ان کیمپس میں عوام کو۔۔۔
احتیاطی تدابیر سے متعلق رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے اور معلوماتی پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، متاثرہ عوام کو مچھر دانیوں کی وافر فراہمی یقینی بنائی گئی ہے جبکہ پینے کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے پانی صاف کرنے کی گولیاں اور ٹیبلٹس بھی فراہم کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے فوگنگ اسپرے بھی جاری ہے ، آگاہی کیمپس میں عام بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات، ٹی بی کے مریضوں کے لیے مفت دوائیں، اور بچوں کے خصوصی علاج کے لیے موبائل کلینکس فعال ہیں۔