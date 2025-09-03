یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’رحمت اللعالمینؐ‘‘ کے موضوع پر خطاطی کی نمائش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام ’’رحمت اللعالمینؐ‘‘ کے موضوع پر خطاطی کی نمائش منعقد ہوئی، جس کا مقصد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تعلیمات کو اجاگر کرنا تھا ۔۔۔
تاکہ ان کے عالمگیر پیغامِ رحمت، امن، اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے ۔نمائش کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے بطور مہمانِ خصوصی کیا، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سروراعوان نے بطور مہمانِ اعزاز شرکت کی۔ دونوں معزز مہمانوں نے فن پاروں کا جائزہ لیا۔ اور طلبہ و فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔