محکمہ لائیو سٹاک کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھرپور کارروائیاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ ضلع بھر میں تین فعال فلڈ ریلیف کیمپ لکسیاں(طالب والا)، حلال پور اور۔۔۔
مڈھ رنجھا میں قائم ہیں، جہاں متاثرہ کسانوں اور مویشیوں کی فوری مدد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر عارف سلطان کے مطابق محکمہ لائیو اسٹاک کی 7 موبائل ویٹرنری ڈسپنسریاں اور 112 اہلکار دن رات متاثرہ کسانوں کو دہلیز پر سہولیات فراہم کر رہے ہیں ،موٹر سائیکلوں کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسینیشن، علاج اور چارہ تقسیم کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تینوں فلڈ ریلیف کیمپوں میں اب تک مجموعی طور پر 56 ہزار ایک سو جانوروں کی ویکسینیشن مکمل کی جا چکی ہے ۔