صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، آصف اقبال ملک

  • سرگودھا
سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، آصف اقبال ملک

پھلروان(نامہ نگار) ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودہا آصف اقبال ملک نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کو ہر شعبہ زندگی میں سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے اور ۔۔۔

وہ اس ضمن میں محکمہ جاتی کارکردگی کو خود مانیٹر کرتے ہوئے انقلابی اصلاحی اقدامات اٹھا رہی ہیں جنکے نتائج انتہائی مثبت اور دور رس برامد ہو رہے ہیں،مزید کہا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے متعلقہ ذمہ داران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے فرائص احساس ذمہ داری اور بے لوث جذبوں سے ادا کرتے ہو ئے عوام کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے

عشرہ رحمۃ للعالمین :محکمہ اوقاف کی کتب نمائش کا آغاز

جوہر ٹاؤن ، گلبرگ سکیم ، 650 کمرشل املاک کو نوٹسز

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر