سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، آصف اقبال ملک
پھلروان(نامہ نگار) ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودہا آصف اقبال ملک نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کو ہر شعبہ زندگی میں سہولیات کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے اور ۔۔۔
وہ اس ضمن میں محکمہ جاتی کارکردگی کو خود مانیٹر کرتے ہوئے انقلابی اصلاحی اقدامات اٹھا رہی ہیں جنکے نتائج انتہائی مثبت اور دور رس برامد ہو رہے ہیں،مزید کہا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے متعلقہ ذمہ داران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے فرائص احساس ذمہ داری اور بے لوث جذبوں سے ادا کرتے ہو ئے عوام کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کریں ۔