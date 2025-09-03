صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پا کستا ن میں بڑے سیلا بی ریلے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ، تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد رپیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ بھا ر ت کی جا نب سے بغیر پیشی اطلاع دریا ئے چنا ب میں مز ید پا نی چھوڑے جا نے کے بعد پا کستا ن میں بڑے سیلا بی ریلے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔۔۔

 مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریا سی میں سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھولنے سے 8لا کھ کیوسک تک کا ریلا در یا ئے چنا ب میں داخل ہو سکتا ہے ہندوستا ن کی یہ آ بی دہشت گر د ی ہر حوا لہ سے انسا نیت اور اصو لو ں ضا بطوں کی دھجیاں ا ڑانے کے مترادف ہے حکو مت موجو د ہ صورتحا ل میں ز با نی جمع خرچ سے آ گے بڑھتے ہو ئے متاثرین کی ا مد اد اور بحالی کیلئے عملی اقدا ما ت اٹھا ئے پاکستا ن پیپلزپارٹی متاثرین کے لیے ہر سطح پر بحا لی کیلئے آواز ا ٹھا ر ہی ہے ۔

 

