اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل شاہپور اجمل منیر کو گریڈ 17 میں ترقی پر مبارکباد

  • سرگودھا
پھلروان(نامہ نگار) اجمل منیر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل شاہپور کو گریڈ نمبر 17 میں ترقی ملنے پر دوست احباب، پیر بھائیوں اور سیکرٹری صاحبان نے دلی مبارکباد دی، چو دھری محبوب احمد نقیبی۔۔۔

، صوفی محمد اسلم نقیبی، صوفی خادم حسین نقیبی، کنور یامین اختر، مولوی مختار احمد، جمشید علی نقیبی، تصور علی، رانا محمد اشرف، عاصم محمود، لیاقت حیات، کفایت اﷲ، محمد ایوب، ملک اشفاق، مشتاق احمد، ذاکر حسین شاہ، مولوی محمد افضل، مولوی اکرم نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے ۔ 

 

