پاکستان تحریک انصاف عوام کو گمراہ کررہی ہے ،میاں اکرم الحق

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے میاں اکرم الحق نے کہا ہے کہ حکومت غربت کے خاتمہ کیلئے متحرک ہے یہی وجہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے اسی طرح دیگر اشیاء کی۔۔۔

 فراہمی میں بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں پاکستان تحریک انصاف عوام کو گمراہ کررہی ہے عوام ان کے جھانسے میں نہ آئیں آج پاکستان میں جو غربت پھیل رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے ملک میں حالیہ دہشتگردی کے جو واقعات ہورہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پاک فوج اور حکومت ملکر ملک میں استحکام لانے کیلئے کوشاں ہے اور انشاء اﷲ جلد عوام کو کھانے پینے کی اشیاء میں بھی ر یلیف ملتا نظر آئیگا۔

 

