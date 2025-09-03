صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی نعت کونسل شاہ پور کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل کا انعقاد

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار )مرکزی نعت کونسل شاہ پور کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل آقاؐ کی محفل غریباں دے ویہڑے حاجی سید ضمیر شاہ کے ڈیرہ پر منعقد کی گئی جس میں تلاوت کلام مجید قاری نصر حیات معینی نے کی ۔۔۔

جبکہ عالمی شہرت یافتہ ثناء خوان عمران احسان چشتی نے گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات پیش کئے سرپرست اعلیٰ نعت کونسل سید امیر علی شاہ نے کہا کہ جو شخص بھی نبی پاکؐ سے نسبت مضبوط نسبت اختیار کر لے اور آپؐ کی غلامی میں آجائے اور صحیح معنوں میں آپؐ کا خادم ہونے کا حق ادا کرے تو اسے اللّٰہ تعالی دنیا و جہان میں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے ۔

 

