سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک کے مخصو ص اضلا ع میں مر حلہ وا ر انسداد پو لیو مہم شروع کر د ی گئی ہے اس مہم کے د ورا ن 2کر وڑ 80لا کھ سے۔۔۔
زا ئد بچوں کو پو لیو سے بچا ؤ کے قطرے پلا ئے جا ئیں گے ا س وقت پاکستا ن کو پو لیو فر ی ر یا ست بنا نا نا گز یر ہو چکا ہے معصو م بچوں کو عمر بھر کی معذور ی سے محفوظ ر کھنے کیلئے پو لیو قطرے پلا نے کی مہم کو کا میا ب بنا نا ہم سب کی قومی ذمہ دا ر ی ہے جس کو پو را کر نا ہو گا ۔