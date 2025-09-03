صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت اپنے اخراجات کم مفت بجلی اور پٹرول کی سہولت ختم کرے ، عبداﷲممتاز کاہلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر و پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بیرسٹر عبداﷲ ممتاز کاہلوں نے کہا کہ حکمرانوں کو چاہیئے کہ وہ عوامی فلاح و بہبود اور فوری طور پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے۔۔۔

 اقدامات کریں،ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آئندہ ایک دو ماہ بعد حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کیلئے رقم بھی نہ ہوگی یہ صورتحال خونی انقلاب کو بھی دستک دے سکتی ہے اس سے پہلے کہ ایسے حالات ہوں حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کیساتھ ساتھ ملک بھر میں مفت بجلی اور پٹرول کی سہولت ختم کرے وگرنہ حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوجائینگے ۔

 

