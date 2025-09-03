سیلا ب اور با ر شوں کی تبا ہ کا ر یو ں پر ہر شخص افسرد ہ ،گناہوں کی معافی مانگیں،شیخ کامران شہزاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سٹی سیکرٹر ی اطلاعات پا کستا ن پیپلزپارٹی شیخ کا مر ا ن شہز اد نے کہا ہے کہ سیلا ب اور با ر شوں کی تبا ہ کا ر یو ں پر ہر شخص افسرد ہ ہے ہم سب کو۔۔۔
مل کر اپنے گنا ہو ں کی معافی ما نگی چا ہیے اور اﷲ پا ک سے یہ دعا کر نی چا ہیے کہ با ر شوں کو اﷲ پا ک ہما ر ے لیے رحمت بنا دے سیلا ب سے متاثر ہ خا ندا نوں کی ا مدا د کیلئے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطا بق کو شش کر ے بلاشبہ مشکل کی ا س گھڑی میں متاثرین کی مددکر کے ہم سب اﷲ پا ک کو خوش کر سکتے ہیں۔