ڈی سی کا گرلز سکول برائے متاثرہ سماعت کا دورہ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برائے متاثرہ سماعت کا دورہ کیا۔۔۔۔
انہوں نے کلاس رومز، ووکیشنل اور کمپیوٹر سنٹر کا معائنہ کیا اور خصوصی بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے خصوصی طالبات کی تیار کردہ ملبوسات اور مصنوعات کو سراہا اور ان کی فنی صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے میٹرک امتحان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی طالبات میں انعامات اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے ۔اس موقع پر فوکل پرسن اسپیشل ایجوکیشن محمد حفیظ خٹک نے ڈپٹی کمشنر کو اداروں سے متعلق بریفنگ دی۔ پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن بوائز اسکول ملک مشتاق علوی اور گرلز اسکول کی پرنسپل ذلیخہ غنی بھی موجود تھیں۔