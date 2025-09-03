عید میلاد النبی ؐکے پرامن انعقاد کے حوالے سے میٹنگ ،امن کا پیغام دیں،اے سی اور ایس ڈی پی او کی ہدایت
بھاگٹانوالہ ( نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیرین گل اورایس ڈی پی او صدر سرکل غازی قیصر عباس کی جانب سے تھانہ بھاگٹانوالہ میں عید میلاد النبی ؐکے پرامن انعقاد کے حوالے سے ۔۔۔
میلاد کمیٹی عہدیداران اور میڈیا نمائندگان سے میٹنگ کا اہتمام کیا گیا جس میں 12 ربیع الاول کا دن مذہبی عقیدت و احترام سے منانے اور سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی انجمن طلباء اسلام اور پاکستان تحریک لبیک کے عہدیداران نے انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا اور ایس ڈی پی او صدر سرکل کا کہنا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ؐنے پوری زندگی امن کا امن پیغام دیا محبتیں بانٹیں ہمیں بھی چاہیے کہ محبتیں بانٹیں اور معاشرے میں بھائی چارے کو فروغ دیں ۔