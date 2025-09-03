صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
123فوڈ پوائنٹس کو 13لاکھ 90 ہزار روپے کے جرمانے

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی خوشاب نے ماہ اگست میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنیوالے 123فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 13لاکھ 90 ہزار روپے جرمانے کئے۔۔۔

 ، فوڈ اٹھارٹی کے ضلعی دفتر سے جاری ہونیوالی ماہانہ رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کاروائیوں کے دوران مردہ گوشت کی سپلائی ناکام بنا کر4افراد کے خلاف مقدمات درج کرائے ،معیاری دودھ کی فراہمی یقینی بنانے کیلیے 1لاکھ 85 ہزار لیٹر سے زائد دودھ کا جدید مشین سے معائنہ کیا اور دودھ کے 33نمونہ جات جدید لیبارٹری کوبھجوائے ، ضلع خوشاب کے مجموعی طور پر2026فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی،فوڈ مالکان کی رہنمائی کے لیے تفصیلی ہدایات پر مبنی862نوٹس جاری کیے گئے ،4فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔

 

 

