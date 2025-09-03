ریس لگاتی 2بسوں کی زد میں آکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا
46اڈا (نمائندہ دنیا )46 اڈا میں دو مسافر بسیں آپس میں ریس لگا رہی تھیں کہ اچانک محمد زمان سکنہ خوشاب ان کی زد میں آ گیا۔۔۔۔
خوفناک حادثے کے نتیجے میں محمد زمان شدید زخمی ہو گیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی جس نے فوری طور پر زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلنے والی مسافر بسیں آئے روز عوام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث ڈرائیوروں کے حوصلے بلند ہیں۔