صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریس لگاتی 2بسوں کی زد میں آکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا

  • سرگودھا
ریس لگاتی 2بسوں کی زد میں آکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا

46اڈا (نمائندہ دنیا )46 اڈا میں دو مسافر بسیں آپس میں ریس لگا رہی تھیں کہ اچانک محمد زمان سکنہ خوشاب ان کی زد میں آ گیا۔۔۔۔

 خوفناک حادثے کے نتیجے میں محمد زمان شدید زخمی ہو گیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی جس نے فوری طور پر زخمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلنے والی مسافر بسیں آئے روز عوام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث ڈرائیوروں کے حوصلے بلند ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی

شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ کا دوآبہ فلڈ بند کا دورہ

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

گورنمنٹ سمراسکول کے طالب علم زین العابدین کو اعزاز

ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر