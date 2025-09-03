صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں دہشتگردوں کیساتھ جھڑپ میں میانوالی کا ایک اور بہادر بیٹا شہید

  • سرگودھا
موچھ(نمائندہ دنیا) بلوچستان میں دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں میانوالی کا ایک اور بہادر بیٹا وطن پر قربان ہو گیا، ایف سی کا جوان ہدایت اللہ خان مکران کے علاقے میں دھشت گردوں سے جھڑپ کے دوران شہید ہوا ،قوم وطن کے سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے جو ملک دشمن عناصر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور وطن عزیز کی خاطر۔۔۔

 اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں،شہید کے والد احسان اللہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وطن دشمن عناصر اوردہشتگردوں کے مقابلے میں میرے بیٹے کی شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے میرے دوسرے بیٹے بھی شہید ہو جائیں مجھے فخر ھوگا۔

 

 

 

