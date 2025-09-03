صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2روز سے لاپتہ رکشہ ڈرائیور کی تشدد زدہ لاش برآمد

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )تھانہ صدر جوہر آباد کی حدود میں ہڈالی 9چک روڈ پر جوئیہ فارم کے قریب ملنے والی 28سالہ نوجوان کی تشدد زدہ نعش کو شناخت کر لیا گیا،۔۔۔

مقتول عبدالمالک چک39/15کا رہائشی تھا اوررکشہ ڈرائیور تھا، وہ دو روز قبل پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھااور صبح اسکی لاش ملی تھی۔ نعش کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور ضروری کاروائی اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نعش تدفین کیلئے ورثا کے حوالے کر دی گئی ، صدر پولیس جوہر آباد نے موقع سے ملنے والے شواہد لواحقین کے بیانات اور حالات و واقعات کی روشنی میں تحقیقات شروع کر دیں ہیں تاہم ابھی تک اس کی موت کا معمہ حل نہیں ہوا۔

 

