نبی کریم ؐ سے والہانہ محبت جزو ایمان ہے سر پرست اعلیٰ انجمن غلامان مصطفے ٰؐ
خوشاب(نمائندہ دُنیا)انجمن غلامان مصطفے ٰؐ جوہر آباد کے سر پرست اعلیٰ عبدالواہب چغتائی نے کہا ہے کہ نبی کریم ؐ سے والہانہ محبت جزو ایمان ہے کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔۔۔
جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر حضور نبی کریمؐ سے الفت وعقیدت نہ رکھے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان حضور ؐ کی شان ِ اقدس میں ذرا بھر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ، میلاد مصطفے ٰ کی روح پرور محفل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ ؐ کی ذات گرامی تمام دنیا کیلئے رحمت ہے اس لئے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا احسان مند ہے ۔