غلام صفدر گوندل نے میونسپل کمیٹی بھیرہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا
بھیرہ(نامہ نگار )غلام صفدر گوندل نے میونسپل کمیٹی بھیرہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج سنبھال لیا ہے ۔۔۔۔
اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ضلع کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا چارج بھی برقرار رہے گا۔ان کے پیش رو ربنواز گوندل کا تبادلہ ضلع کونسل بھکر کر دیا گیا ہے ۔ غلام صفدر گوندل کی شہرت ایک فرض شناس اور بااخلاق افسر کی ہے ۔ اس سے قبل بھی وہ بھیرہ بلدیہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس دوران مالی معاملات میں کسی بھی قسم کی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیا۔ان کی دوبارہ تعیناتی پر شہر کے سماجی حلقوں نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بلدیہ بھیرہ کے لیے خوش آئند ہے ۔