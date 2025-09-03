فیروزی مسجد محلہ خواجگان میں جشن میلاد النبی ؐکے سلسلہ میں ایک روح پرور محفلِ میلاد کا انعقاد
بھیرہ(نامہ نگار )انجمن فدایان رسول کے زیر اہتمام فیروزی مسجد محلہ خواجگان میں جشن میلاد النبی ؐکے سلسلہ میں ایک روح پرور محفلِ میلاد منعقد ہوئی۔ اس موقع پر منتظمین جاوید اشرف شاکا اور۔۔۔
تنویر احمد روبی کی جانب سے حضور اکرم ؐکے 1500 ویں یومِ ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔تقریب میں انجمن فدایان رسول کے صدر پیر ابرار حیات شاہ، انجمن عاشقان رسول ؐکے صدر حاجی شیخ خالد محمود زرگر، پیر ریحان احمد شاہ، حاجی صدیق اکبر سمیت عاشقانِ رسول ؐ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔