صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیروزی مسجد محلہ خواجگان میں جشن میلاد النبی ؐکے سلسلہ میں ایک روح پرور محفلِ میلاد کا انعقاد

  • سرگودھا
فیروزی مسجد محلہ خواجگان میں جشن میلاد النبی ؐکے سلسلہ میں ایک روح پرور محفلِ میلاد کا انعقاد

بھیرہ(نامہ نگار )انجمن فدایان رسول کے زیر اہتمام فیروزی مسجد محلہ خواجگان میں جشن میلاد النبی ؐکے سلسلہ میں ایک روح پرور محفلِ میلاد منعقد ہوئی۔ اس موقع پر منتظمین جاوید اشرف شاکا اور۔۔۔

 تنویر احمد روبی کی جانب سے حضور اکرم ؐکے 1500 ویں یومِ ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔تقریب میں انجمن فدایان رسول کے صدر پیر ابرار حیات شاہ، انجمن عاشقان رسول ؐکے صدر حاجی شیخ خالد محمود زرگر، پیر ریحان احمد شاہ، حاجی صدیق اکبر سمیت عاشقانِ رسول ؐ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے

عشرہ رحمۃ للعالمین :محکمہ اوقاف کی کتب نمائش کا آغاز

جوہر ٹاؤن ، گلبرگ سکیم ، 650 کمرشل املاک کو نوٹسز

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر