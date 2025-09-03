کمشنر اور آرپی او کا جوہرآباد کا دورہ،امن کمیٹی سے ملاقات
خوشاب(نمائندہ دُنیا )آر پی او سرگودھا آصف شہزاد خان کا کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان کے ہمراہ دورہ جوہر آباد کے دوران جشن عید میلاد النبی ﷺکے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی ۔۔۔
، اس مو قع پر ڈی پی او خوشاب عمارہ شیرازی اور ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نھی موجود تھیں ، ملاقات کے دوران 12ربیع الاول کے پروگراموں کی سیکورٹی اور انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ،۔ آر پی او سرگودھا نے خوشاب پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور عوام کی انصاف تک رسائی یقینی بنانے کیلئے محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جشن میلاد مصطفے ﷺ ہر کلمہ گو کیلئے باعث مسرت ہے اسے اتحاد اور ہم آہنگی کی فضا میں منایا جائے امن امان کی صورتحال برقرار رکھنے کیلئے اور عوام کی حفاظت کیلئے پولیس ضلعی انتظامیہ کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے ۔