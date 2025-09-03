صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر اور آرپی او کا جوہرآباد کا دورہ،امن کمیٹی سے ملاقات

  • سرگودھا
کمشنر اور آرپی او کا جوہرآباد کا دورہ،امن کمیٹی سے ملاقات

خوشاب(نمائندہ دُنیا )آر پی او سرگودھا آصف شہزاد خان کا کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان کے ہمراہ دورہ جوہر آباد کے دوران جشن عید میلاد النبی ﷺکے حوالے سے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی ۔۔۔

، اس مو قع پر ڈی پی او خوشاب عمارہ شیرازی اور ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نھی موجود تھیں ، ملاقات کے دوران 12ربیع الاول کے پروگراموں کی سیکورٹی اور انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ،۔ آر پی او سرگودھا نے خوشاب پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے اور عوام کی انصاف تک رسائی یقینی بنانے کیلئے محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جشن میلاد مصطفے ﷺ ہر کلمہ گو کیلئے باعث مسرت ہے اسے اتحاد اور ہم آہنگی کی فضا میں منایا جائے امن امان کی صورتحال برقرار رکھنے کیلئے اور عوام کی حفاظت کیلئے پولیس ضلعی انتظامیہ کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر