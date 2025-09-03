صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
نبی کریم ؐ کی تشریف آوری سے جہالت کی تاریکی ختم ہو گئی صاحبزادہ جمشید سوانسی

خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد کی ممتاز روحانی و سماجی شخصیت صاحبزادہ جمشید سوانسی نے کہا ہے کہ نبی کریم ؐ کی تشریف آوری سے جہالت کی تاریکی ختم ہو گئی اور دنیا نقطہ نور بن گئی ۔۔۔

، آپ رحمت اللعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ کے میلاد کی برکت سے کائنات کی ہر مخلوق فیض یاب ہو رہی ہے ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ جشن عید میلاد النبیؐ منانے سے اﷲ تعالی کی خوشنودی اوردونوں جہانوں کی خوشیا ں حاصل ہوتی ہیں آپؐ کایوم ولادت منا کر اہل ایمان نہ صرف اپنے دین و ایمان اور قلب و روح کی تازگی کا سامان کرتے ہیں بلکہ رحمت العالمینؐ کی آمدباسعادت پر خوشیاں مناتے ہیں ۔ 

 

