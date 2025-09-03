صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل سیکرٹری،نائب قاصد 10ہزار رشوت لیتے گرفتار

  • سرگودھا
یونین کونسل سیکرٹری،نائب قاصد 10ہزار رشوت لیتے گرفتار

خوشاب(نمائندہ دُنیا )انٹی کرپشن پولیس کا سول جج کے ہمراہ یونین کونسل نلی میں اچانک چھاپہ مار کر سیکرٹری عبدالخالق اور نائب قاصد اسلم کو رجسٹریشن کی مد میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑلیا اور ۔۔۔

ملزمان کے قبضہ سے رشوت کی مد میں وصول کی جانیوالی دس ہزار روپے کی نقدی بر آمد کر لی، ملزمان کیخلاف تھانہ انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ، یہ چھاپہ مار کاروائی سعودی عرب میں مقیم موضع نلی رہائشی ایک شخص محمد اجمل کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن جوہرآباد کو دی گئی تحریری درخواست کی روشنی میں کی گئی، درخواست میں بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے وزیر اعلی ٰپنجاب کی جانب سے یونین کونسلوں میں بچوں کے اندراج کی فیس ختم ہونے کے باوجود بھاری رقم طلب کر رکھی ہے ، ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن عاطف شوکت اور مجسٹریٹ عابد حسین کی سربراہی میں انٹی کرپشن پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو گرفتار کر کے رشوت کی مد میں لی گئی رقم بر آمد کر لی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پھالیہ میں سیلابی علاقوں کا دورہ

متاثرین کو کھانا ، مویشیوں کیلئے چارہ دیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

جشنِ عید میلادالنبی ؐ پر جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت

شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر