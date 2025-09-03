یونین کونسل سیکرٹری،نائب قاصد 10ہزار رشوت لیتے گرفتار
خوشاب(نمائندہ دُنیا )انٹی کرپشن پولیس کا سول جج کے ہمراہ یونین کونسل نلی میں اچانک چھاپہ مار کر سیکرٹری عبدالخالق اور نائب قاصد اسلم کو رجسٹریشن کی مد میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑلیا اور ۔۔۔
ملزمان کے قبضہ سے رشوت کی مد میں وصول کی جانیوالی دس ہزار روپے کی نقدی بر آمد کر لی، ملزمان کیخلاف تھانہ انٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ، یہ چھاپہ مار کاروائی سعودی عرب میں مقیم موضع نلی رہائشی ایک شخص محمد اجمل کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن جوہرآباد کو دی گئی تحریری درخواست کی روشنی میں کی گئی، درخواست میں بتایا گیا ہے کہ ملزمان نے وزیر اعلی ٰپنجاب کی جانب سے یونین کونسلوں میں بچوں کے اندراج کی فیس ختم ہونے کے باوجود بھاری رقم طلب کر رکھی ہے ، ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن عاطف شوکت اور مجسٹریٹ عابد حسین کی سربراہی میں انٹی کرپشن پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو گرفتار کر کے رشوت کی مد میں لی گئی رقم بر آمد کر لی ۔