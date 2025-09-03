تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال قائد آباد میں ڈاکٹروں کی شدید قلت
قائد آباد (نمائندہ دنیا ) تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال قائد آباد میں سرجن ، گائناکالوجسٹ ، ڈاکٹرز میڈیکل آفیسرز ڈاکٹرز شدید قلت کا سامنا ، مریضوں کو بروقت تشخیص کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے۔۔۔
، سرجن ، گائناکالوجسٹ ڈاکٹرز کی عدم تعیناتی سے آپریشن بالخصوص خواتین کو ڈلیوری کیس کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ، غریب گھرانہ لوگوں کو نارمل، ڈیلیوری کیسوں کے لئے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانا پڑا ہے اور پرائیوٹ ہسپتالوں کے غریب لوگ اخراجات برداشت مالی گنجائش اور طاقت سے باہر ہیں ، بلکہ تحصیل کا واحد ہیلتھ مرکز میں ڈیلیوری کیس کے لئے گائناکالوجسٹ ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث خواتین کو جوہرآباد ، میانوالی اور سرگودھا کے ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑا رہا ہے اور ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایم او ڈاکٹرز بھی شدید کمی ہے اوررات کے وقت ایک ڈاکٹر ہونا ناکافی ہے ، شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزارت صحت پنجاب عمران نذیر ، کمشنر سرگودھا ملک محمد جہانزیب اعوان سے دیرینہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال میں فی الفور سرجن ، گائناکالوجسٹ ڈاکٹر، ایم او ڈاکٹرز کی تعیناتیاں عمل میں لانے کے لئے رپورٹ طلب کی جائے اور ڈاکٹرز کی تقرری کے لئے موثر اقدامات کے احکامات جاری کئے جائیں ، نیز انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی مذید فراہمی عملی طور پر یقینی بنائی جائے ۔