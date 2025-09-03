رجسٹریشن نہ ہونے پر 2سکول سیل سیلاب کے باعث تعلیمی ادارے بند رکھنے ،ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کا فیصلہ
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا ) سی ای او ایجوکیشن کلثوم منشاء نے کوٹ مومن کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد جہانزیب اعوان اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صفدر گوندل بھی موجود تھے ۔ ۔۔۔
وفد نے پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے طویل ملاقات کی۔مذاکرات میں فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا وفد ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد جہانزیب اعوان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے ملاقات کرے گا تاکہ ڈپٹی کمشنر کو ان علاقوں میں سکولز کھولنے کے لیے قائل کیا جا سکے جہاں سیلاب کی صورتحال نہیں ہے ۔مزید یہ طے پایا کہ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن سابقہ نوٹیفکیشن پر عملدرآمد کرتے ہوئے فی الحال سکولز بند رکھے گی دریں اثناء معظم آباد میں 2سکولوں کو رجسٹریشن مکمل نہ ہونے پر سیل کردیا گیا۔