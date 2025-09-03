صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خوشاب کی لیڈیز پارک قائدآباد میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت پولیس کے حوالے سے عوامی شکایات کے ازالہ اور۔۔۔

 شہریوں کی انصاف تک رسائی آسان بنانے کیلئے ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے لیڈیز پارک قائدآباد میں کھلی کچہری لگائی گئی ،کھلی کچہری میں متعلقہ پولیس افسران اور قائد آباد سٹی و نواحی علاقوں سے آنیوالے مردو خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی، ڈی پی او خوشاب نے اس دوران شہریوں کی شکایات و مسائل سنے ،انکے ازالہ کیلئے موقع پر احکامات جاری کئے اور سائلوں کی درخواستیں کاروائی کیلئے متعلقہ افسران کو مارک کیں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او خوشاب کا کہنا تھا کہ پولیس اور عوام کے مابین اعتماد کی فضا پیدا ہونے سے فاصلوں کی خلیج سمٹ چکی ہے ،میرے دفتر کے دروازے ہر شہری کیلئے کھلے ہیں۔

 

