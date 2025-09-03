صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آفیسر ضلع کونسل کا وادی سون میں نرواڑی گارڈن کا معائنہ ،عوام کو سہولیات فراہم کرنیکی ہدایت

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی ہدایت پر چیف آفیسر ضلع کونسل علی فرقان شیر کا محکمہ جنگلات ، ہائی وے اور ستھرا پنجاب پروگرام کے ذمہ داران کے ہمراہ وادی سون میں۔۔۔

 نرواڑی گارڈن کا معائنہ کیا اس دوران انہوں نے گارڈن میں کی جانیوالی نئی شجر کاری ، باونڈری وال کی بحالی کے اقدامات اور صحت و صفائی کی صورتحال سمیت دیگرامور کا تفصیلی جائزہ لیا ۔انہوں نے موقع پر موجود سٹاف کو گارڈن کی مکمل کلیئرنس ، تزئین و آرائش اور تفریح کیلئے آنیوالے افراد کی سہولت کیلئے بینچوں کی سہولت مہیا کرنے کی ہدایات جاری کیں ، چیف آفیسر ضلع کونسل کا کہنا تھا کہ ضلع کونسل خوشاب کی جانب سے تفریحی مقامات پر عوام کو صحت مند اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔

 

